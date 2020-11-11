دي مايو: نهج المواجهة مع تركيا لا يحسم شيئاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن “نهج المواجهة مع أنقرة لا يمكن أن يكون حاسما”، لذا “سنواصل تعزيز الحل السياسي في جميع السياقات، لا سيما على ضوء الصعوبات التي نواجهها في منطقة المتوسط​​”.

جاء ذلك رداً من الوزير على سؤال من قبل النائبة سيلفيا فريغولينت من تيار (إيطاليا حيّة) بشأن دور تركيا التوسعي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية بمجلس النواب، الأربعاء، أن “تركيا تظل المحاور الرئيس للملفات ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا، بدءًا من ليبيا والهجرة والإرهاب، وشريكًا اقتصاديًا تجاريًا مهمًا لشركاتنا”.

وذكر الوزير: “إننا نعتبر النبرات الاستفزازية التي يستخدمها الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان تجاه شركائنا الرئيسيين وبشكل خاص فرنسا وألمانيا، غير مقبولة”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أنها “نبرات تساهم حتما في تأجيج جوّ من التوتر، واضح بالفعل في أعين المجتمع الدولي”. علاوة على ذلك، “فغالبًا ما تتناقض هذه النبرات مع القيم الديمقراطية التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي”.