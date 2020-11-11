إيطاليا: ارتفاع أعداد ضحايا كوفيد وانخفاض الإصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، ارتفاع أعداد الضحايا جراء الإصابة بوباء كوفيد 19 وانخفاض الإصابات بالعدوى مقارنة بيوم أمس.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “كانت هناك 32961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم منذ يوم أمس تسجيل 630 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 42953 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وكشف التقرير عن أنه، “بشكل عام، تجاوزت إيطاليا عتبة المليون حالة من ناحية العدد التراكمي للإصابات”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “تم إجراء 225,640 تحليل كشف عن العدوى خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأشار الى أن “عدد المرضى الذين أدخلوا الى أقسام العناية المركزة بلغ 3081 شخصاً”، وهم “بزيادة بمقدار 110 حالة”.