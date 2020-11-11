دي مايو: نشجع المحادثات بين تركيا وقبرص وللطاقة قيمة شاملة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تشجع المحادثات بين تركيا وقبرص حول قضية الغاز، فالطاقة تمتلك قيمة شاملة.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية بمجلس النواب، الأربعاء، أنه “يجب أن نواصل تشجيع إطلاق محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا حول ترسيم حدود المناطق البحرية لكل منهما”.

وذكر الوزير أنه وفيما يتعلق بقضية قبرص، “نأمل استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”، والتي “من شأنها أن تقدم مساهمة مهمة في الاستقرار الشامل للمنطقة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “إيطاليا تواصل دعم عمل الأمين العام لحلف شمال الأطلس (ينس) ستولتنبرغ لحماية وحدة وتماسك الناتو”.

وذكّر دي مايو بأن “منتدى غاز شرق المتوسط​​، الذي نشارك فيه مع مصر واليونان وقبرص وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي كمراقب، من المؤكد أنه مكان فعال للنقاش، بمشاركة القطاع الخاص، حول السياسات المشتركة لاستخدام احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط”. واختتم بالقول إنه “في هذا الصدد، تؤمن إيطاليا بالقيمة الشاملة للطاقة”.