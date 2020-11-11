دي مايو: على دول أوروبا تجاوز الغيرة على معلوماتها الإستخباراتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في أوروبا، “يجب على سلطات الدول الأعضاء تعزيز التنسيق فيما بينها من خلال التغلب على الخصوصيات والغيرة في تبادل المعلومات”.

وأضاف الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية بمجلس النواب، الأربعاء، أنه “يجب إثراء الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب وترجمتها إلى حقائق”، مبينا أن “إيطاليا ملتزمة بأن يحرز الاتحاد الأوروبي خطوات الى الأمام”.

وشدد وزير الخارجية على أنه “يجب أن نعمل على إنشاء نيابة أوروبية لمكافحة الإرهاب تتيح التحرك بشكل مباشر ضد التهديدات على مستوى القارة”.

وتابع الوزير: “علاوة على ذلك، يجب أن نجهز أنفسنا بنظام أوروبي لمنع الهجمات، والتفاعل مع الدول التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر”، وكذلك “استخدام هيئات الاتحاد الأوروبي الحالية، مثل يوروبول، يوروجيست وفرونتكس، بشكل أكثر كفاءة، لمكافحة الجريمة وحماية الحدود الأوروبية”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى إنه “فضلا عن ذلك، هناك حاجة إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبي لضمان أمن النقل”.