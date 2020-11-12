عمدة لامبيدوزا: صمت أوروبا إزاء مآسي الهجرة جريمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – رأى رئيس بلدية لامبيدوزا توتوه مارتيللو، أن صمت الإتحاد الأوروبي إزاء مآسي المهاجرين التي تقع في البحر يعد “جريمة”. تعليقا على حادث غرق قارب أودى بحياة ستة مهاجرين، من بينهم طفل عمره ستة أشهر.

وأضاف مارتيللو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية إنه “إزاء مأساة ذات أبعاد بهذا الحجم، وأمام موت طفل لا توجد كلمات يمكننا التعبير بها”. وأردف “إنها بلاد بلا كرامة يقتل فيه الناس في عرض البحر. أنا لا أشير إلى إيطاليا فقط، بل إلى أوروبا بأكملها، التي لا يمكنها الاستمرار في التظاهر بعدم حدوث أي شيء”.

وأضاف العمدة: “لقد دأبنا منذ سنوات على تكرار وجوب مجابهة ظاهرة الهجرة على المستوى الأوروبي، وصمت أوروبا جريمة. ولا يكفي إبداء السخط والعاطفة بعد كل مأساة”. واختتم بالقول “مرة أخرى أمام رضيع جديد يموت، هناك أوروبا عملاقة جامدة وصامتة، ولا يمكن تحملها”.