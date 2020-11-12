صقلية: الصيادون المحتجزون في ليبيا يتلقون مكالمات هاتفية من أسرهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أفادت مصادر اعلامية محلية بأن الصيادين الصقليين، المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي، تلقوا مساء أمس مكالمات هاتفية من أسرهم.

ونوهت تلك المصادر بأن المكالمات الهاتفية، التي تمت عبر وحدة الازمات في وزارة الخارجية، تأتي غداة زيارة رئيس الدبلوماسية الايطالية، لويجي دي مايو الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وتتهم السلطات في شرق ليبيا البحارة الصقليين بممارسة الصيد في المياه الاقليمية الليبية، وهذا ما ينفيه الصيادون والسلطات في روما.

وكان دي مايو قد أعلن في وقت سابق أنه طرح أزمة الصيادين على وزير الخارجية الامريكي، خلال زيارة الاخير للعاصمة روما، وعلى وزراء خارجية روسيا وفرنسا والامارات العربية المتحدة. وقال “طلبت من الوزيرين الإماراتي والروسي، على وجه الخصوص، ممارسة نفوذهم المباشر وطمأناني بأنهما يعملان في هذا الاتجاه”.

كما شدد دي مايو على أن “السرية المطلقة أمر لا بد منه في حالات من هذا النوع”، حيث “لا يمكننا المخاطرة بتقويض العمل الذي نقوم به” من أجل اطلاق سراحهم.