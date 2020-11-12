بلجيكا: تواصل انخفاض الإصابات وعدد المقبولين في المشافي بسبب كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت السلطات الصحية البلجيكية تواصل انخفاض أعداد المصابين بكوفيد 19 وكذلك أعداد المقبولين في المشافي للعلاج من آثاره.

وأشار أحدث تقرير للمركز الوطني لإدارة الأزمات أن عدد الإصابات يقل حالياً عن 8000 حالة يومياً، وهو المعدل القياسي الوسطي الذي تم تسجيله قبل أسابيع في خضم الموجة الثانية من الوباء التي تعيشها البلاد حالياً.

أما بالنسبة للأرقام اليومية، فقد أكد التقرير إصابة 7916 شخصاً، أدخل منهم 542 شخصاً إلى المشافي للعلاج، بينما سُجلت 197 حالة وفاة.

هذا وتأتي الأرقام الجديدة لترفع عدد الإصابات الاجمالية في البلاد إلى 515391 إصابة، منها 6876 في المشافي و1463 في غرف العناية المركزة.

أما عدد الوفيات الإجمالي في البلاد منذ بداية انتشار الوباء فبلغ 13758 شخصاً.