كاهن إيطالي يدعو لوقف “التضحيات البشرية على مذبح الهجرة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا كاهن إيطالي الى وقف تقديم “التضحيات البشرية على مذبح الهجرة”.

وفي معرض شكره للبابا فرنسيس على رسالة تشجيع بعثها للمركز الذي يقف في الخط الأمامي لمساعدة اللاجئين، أضاف رئيس مركز (أستالّي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الأب كاميلو ريبامونتي، أن “الأب الأقدس يذكرنا مرة أخرى بمسؤولياتنا وإنسانيتنا”، التي “يجب ألا يصرفنا هذا الوباء عنها”.

وشدد الكاهن اليسوعي على أن “آخر ضحايا لامبالاتنا هو طفل عمره ستة أشهر. دعونا نعارض منطق التضحيات البشرية ونطالب من يلعبون أدواراً مؤسساتية أن يكونوا بمستوى المهمة الموكلة إليهم”، أي “ضمان احترام كرامة وحقوق كل إنسان”.

وأشار الأب ريبامونتي الى أن “ترك أولئك الذين يحاولون الوصول إلى مكان آمن في العالم يموتون دون فعل أي شيء هو الثمرة المرة لمنطق اللامبالاة وثقافة الإقصاء التي حذرنا البابا فرانسيس منها مرارا”.

وخلص رئيس مركز (أستالّي) متمنيا أن “يتفاعل الرجال والنساء من جميع الأديان ليوقفوا المذبحة”، مبينا أن “الاحتفال بمرور 40 عامًا عل تأسيس مركزنا، يعني تجديد التزامنا اليومي إلى جانب اللاجئين مع إدراك أننا إلى جانب الخير”.