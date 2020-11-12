إسرائيل: مصرع 7 بتحطم مروحية للأمم المتحدة في سيناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن 7 أشخاص قتلوا في تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة قرب الحدود الإسرائيلية.

وقالت “تحطمت اليوم مروحية تابعة للأمم المتحدة في ملتقى الحدود بين السعودية والأردن، مما أدى الى مصرع سبعة من افراد طاقمها”.

ومن جهته فقد اشارت محطة الأخبار الإسرائيلية (أي 24) إن “طائرة استطلاع تابعة للأمم المتحدة تحطمت اليوم في جنوب سيناء”.

وقالت المصادر الاسرائيلية انه “تم الغاء عملية نقل المصابين التي كان سيقوم بها الجيش الاسرائيلي الى مسنشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل، بعد ان اتضح ان عددا من الجرحى لقوا حتفهم جراء الاصابة وان باقي الاصابات طفيفة، وانهم تلقوا علاجهم في مكان الحادث”.