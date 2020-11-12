بوريل: الاتفاق بين الأطراف الليبية خطوة هامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ”الخطوة المهمة” الاتفاق الذي تم بين الأطراف الليبية، المجتمعة في تونس، على اجراء انتخابات في غضون 18 شهراً.

وأشار المسؤول الأوروبي في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن بروكسل تتابع عن كثب مجريات المفاوضات الجارية بين الطرفين الليبيين المتصارعين في تونس، فـ”هي خطوة هامة على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة”، على حد وصفه.

وعبر بوريل عن أمله في أن يتواصل “الحوار المثمر”، مشدداً على ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.