الاتحاد الأوروبي يزيد مساهماته المالية بآلية “كوفاكس” للقاح كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيضخ 100 مليون يورو إضافية في آالية (كوفاكس) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للمساعدة في تأمين وصول لقاحات مضادة لكوفيد 19 في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.

ويأتي الإعلان الجديد ليرفع معدل المساهمات الأوروبية في هذا البرنامج إلى 500 مليون يورو.

جاء هذا الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مشاركتها في منتدى باريس للسلام والذي عُقد عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم.

هذا وتأمل منظمة الصحة العالمية أن يساعد برنامج (كوفاكس) على شراء 2 مليار جرعة من اللقاح لصالح سكان 92 بلداً من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بحلول نهاية 2021.

وتساهم 184 دولة في برنامج كوفاكس.