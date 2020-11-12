برلمانية إيطالية: قضية الصيادين الصقليين تتحول من مأساة إلى مهزلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن قضية احتجاز الصيادين الصقليين في ليبيا قد تحولت من مأساة إلى مهزلة.

وأضافت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) إيلفيرا سافينو، في تصريحات الخميس، أن “الوزارة التي يقودها (لويجي) دي مايو، أعلنت عن إجراء مكالمة هاتفية بين أفراد عوائل الصيادين الصقليين الذين تم سجنهم في ليبيا والصيادين أنفسهم”.

وتابعت “إن هذه المكالمة الهاتفية من المزمع أنها تمت بفضل دي مايو نفسه بعد زيارته للإمارات”، أي أن “هناك ثمانية عشر صيادًا من ماتزارا ديل فالو محتجزون في ليبيا منذ 73 يومًا، وكل ما حصل عليه وزير الخارجية الإيطالي حتى الآن هو مكالمة هاتفية”.

ثم تساءلت سافينو، “وهل توجب على دي مايو الذهاب إلى دبي ليتمكن من انتزاع هذه المكالمة؟”، واختتمت متهكمة بالقول، إن “قضية الصيادين الإيطاليين مأساة فعلا، لكنها بهذه الطريقة أصبحت تبدو وكأنها مهزلة”.