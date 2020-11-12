دي مايو: يتعين وضع حد لتدفقات الهجرة غير القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه يتعين وضع حد لتدفقات الهجرة “غير القانونية”، فـ”كل من يريد دخول أوروبا يجب أن يكون قادرًا على القيام بذلك بشكل قانوني حصرا”.

وأشار دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية اليوم الخميس الى أن “الهجرة ظاهرة مستمرة رافقت تاريخ أوروبا على الدوام، ولكن يجب إدارتها، وإلا فإننا نجد أنفسنا دائمًا نلاحق حالة طوارئ تلو الأخرى دون أن نرى أية نهاية”. وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية “في لحظة حساسة مثل هذه، حيث إننا نعاني بالفعل بشكل كبير من وباء فيروس كورونا، لا يمكننا تحمل الدخول غير المنضبط إلى أوروبا. نحن بحاجة الان إلى تغيير خطى الاتحاد الأوروبي” بشأن ملف ادارة الهجرة.

واشار دي مايو الى أن “مقترح المفوضية بشأن ميثاق جديد للهجرة واللجوء غير مكتمل في الوقت الحالي”، فإذا كانت خطة الاصلاح “تريد تجاوز اتفاقية دبلن، فهناك حاجة أولاً وقبل كل شيء إلى مراجعة الآلية التي تضع أعباء الاستقبال على عاتق دول الانزال الأولى” للمهاجرين داخل الحدود الاوروبية. وأضاف “بالمثل، يجب حل مشكلة الإعادة إلى الوطن: اذ لا ينبغي تنسيقها فحسب، بل يجب تمويلها أيضًا من الاتحاد الأوروبي”.