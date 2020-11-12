برلسكوني يطالب باجراءات لاحتواء مخطط الصين “للهيمنة” على الاقتصاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم الرئيس الوزراء الايطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني بطلب احاطة الى المفوضية الاوروبية بشأن المبادرات التي تهدف لاتخاذها من أجل “احتواء خطة الصين للهيمنة على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي”.

وأشار برلسكوني زعيم حزب (فورتسا ايتاليا)، في الطلب الذي حمل ايضا توقيع نائب الحزب، رئيس البرلمان الاوروبي السابق، انطونيو تاياني الى أنه “في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرت اللجنة البرلمانية للأمن في الجمهورية الإيطالية تقريرا يحذر من تغلغل رأس المال الصيني في النسيج الاقتصادي الإيطالي”.

وأضاف القيادي في ائتلاف يمين-الوسط المعارض منوها بأن “الاستثمارات الصينية ارتفعت من 573 مليون يورو في عام 2015 إلى 4.9 مليار يورو في عام 2018. ومن بين هذه الاستثمارات، هناك التي مدعاة للقلق، تلك التي في شركات تمتلك أصول بنية تحتية استراتيجية، حيث تمتلك (شبكة الدولة) الصينية متعددة الجنسيات (SGCC) وحدها 35% من أسهم (CDP Reti SpA) التي تتحكم في شبكات الطاقة الوطنية (سنام، تيرنا، إيتالغاس). بالإضافة إلى ذلك، يعمل في إيطاليا 50 ألفا و797 من رواد الأعمال المولودين في جمهورية الصين الشعبية، من بينهم 17 ألفا في قطاع التصنيع”.

واختتم برلسكوني متسائلا “ما هي الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها من أجل سياسة صناعية أوروبية أكثر تنسيقاً؟ وهل تنوي إنشاء منظومة بوسعها تبادل المعلومات الاستراتيجية ذات الطبيعة الاقتصادية والصناعية بين الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء؟” في الاتحاد الاوروبي.