ايطاليا: 636 وفاة بـ كوفيد-19 والحالات النشطة تفوق 1% من مجموع السكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس عن 636 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، بينما تم تسجيل 37 الفا و979 اصابة جديدة بالفيروس.

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة الى 3 آلاف و171، بعد أن انضم اليهم بين أمس واليوم 89 مريضا جديدا. العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 29 ألفا و373 مريضا، بعد استقبال 429 مريضا جديدا بالجائحة.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 43 ألفا و589 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 387 ألفا و758، بعد أن تماثل 15 ألفا و645 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة حاليا يقدر بـ 635 ألفا و54 شخصا، ما يفوق 1% من مجموع السكان في ايطاليا (حوالي 60 مليون نسمة).

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ مليون و66 الفا و401 شخص.