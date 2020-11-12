مستشار وزارة الصحة الإيطالية: خطر الإغلاق الكامل لم يستبعد بعد، لكننا نسعى لتجنبه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار المستشار العلمي لوزارة الصحة الايطالية الى أن فرضية الاغلاق الكامل بسبب وباء كوفيد-19، لم يتم تفاديها تماما بعد.

وقال ڤالتر ريتشاردي، في حوار مع محطة (سكاي نيوز24) المحلية أنه يرى وضع فيروس كورونا في إيطاليا يسير “في الاتجاه الصحيح”، لكن “علينا الانتظار حوالي عشرة أيام، حيث يجب تقييم الإجراءات التقييدية الاخيرة لمعرفة تأثيراتها على المدى الطويل”.

وفي معرض اجابته على سؤال فيما اذا كانت حالة الوباء تسمح بتجنب إغلاق كامل، كذلك خلال الموجة الاولى للجائحة ابان الربيع الماضي، قال “لم نتفادى ذلك تماما بعد. فالوضع يزداد سوءًا في العديد من الاقاليم، وفي اقاليم أخرى يبقى مستقرًا”. وأردف “يجب وقف التدهور وعكس اتجاه المنحنى الوبائي. فقط عندما يحدث هذا، سنتمكن من استخلاص النتائج، لكننا نحاول جميعًا تجنب الإغلاق على المستوى الوطني”.

أما بالنسبة لبيانات طوارئ فيروس كورونا التي يعتمد عليها في تصنيف الاقاليم بالالوان الأصفر والبرتقالي والأحمر، اعتبر ريتشاردي أنه من الضروري أن “تغذي الاقاليم النظام بالبيانات الدقيقة. إنه التزام أخلاقي لتوفير بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب. بهذه الطريقة فقط سنتخذ قرارات مناسبة بشأن الحالة الوبائية بمختلف الاقاليم”.