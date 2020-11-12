بايدن للبابا: لنعمل معًا بشأن قضايا المناخ واستقبال اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن في مكالمة هاتفية مع البابا فرنسيس عن الرغبة في العمل معا بشأن قضية تتعلق بتغير المناخ واستقبال ودمج المهاجرين واللاجئين.

واشار بيان صدر عن فريق بايدن-هاريس الانتقالي، الى أن المحادثة الهاتفية التي جرت اليوم الخميس تضمنت “شكر الرئيس المنتخب لقداسة البابا على الإعراب عن مباركته وتهنئته” بفوز مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

كما أبدى بايدن، الذي سيكون ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ الولايات المتحدة بعد جون كينيدي، “التقدير لقيادة قداسة البابا لتعزيز السلم والصلح والروابط الإنسانية المشتركة حول العالم”.

وعبر الرئيس المنتخب – في ختام البيان – عن رغبته في “العمل سويًا، على أساس الإيمان المشترك بالكرامة والمساواة بين جميع البشر، في قضايا مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ واستقبال وإدماج المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتنا”.