قلق ايطالي بشأن التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو عن “القلق” بشأن “أنباء عن اشتباكات في المنطقة العازلة بالكركرات بين الجيش المغربي ومتظاهرين صحراويين” من جبهة البوليساريو.

وكان الجيش الملكي المغربي قد أعلن أنه وضع حزاما أمنيا بغية تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بمعبر الكركرات على الحدود مع موريتانبا.

وقال فاسينو في بيان صحفي الجمعة “نناشد الأطراف بعدم تغذية دوامة التوتر وتجنب أي استخدام للقوة واستئناف عملية السلام على أساس قرارات مجلس الأمن والالتزامات التي تعهدت بها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محادثات جنيف”.

كما حث البرلماني الايطالي الامم المتحدة على تعيين مبعوثها الجديد الى الصحراء الغربية حيث “لا يزال المنصب شاغرا الآن” وذلك “من أجل استئناف عملية السلام” في المنطقة.