الكاردينال بارولين لمنظمات إنسانية كاثوليكية: تعزيز الأخوة وتآزر القوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – التقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عبر شبكة الإنترنت، المنظمات غير الحكومية الكاثوليكية العاملة في ستراسبورغ، وحثها على “تعزيز الأخوة الإنسانية” و “تآزر القوى”.

وأشار الكاردينال، متحدثًا عبر الويب مع مجلس أوروبا، إلى أن “الكرسي الرسولي أبدى اهتماماً شديداً بعمل هذه المؤسسة منذ لحظة تأسيسها، لصالح حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في جميع أنحاء القارة”.

وشدد بارولين على أن “كرامة الإنسان، تعتبر بالنسبة للكرسي الرسولي أولويته اساسية”، وأنه “قبل كل شيء، وفي هذه اللحظة التاريخية، التي نشعر فيها جميعًا بالقلق من وباء كوفيد 19، من الضروري النظر في مركزية هذه القضايا”.

وأوضح أمين سر دولة الفاتيكان، أنه “بالنسبة للكرسي الرسولي الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في المجلس، لا يكفيه ذلك لمراقبة الواقع”، بل “يعمل على بناء هياكل تضامن لصالح الجميع”.