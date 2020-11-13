تاياني: على الاتحاد الأوروبي التحرك لإعادة الصيادين الصقليين إلى أسرهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) أنطونيو تاياني، إن “18 صيادا إيطاليا من أسطول ماتزارا ديل فاللو، محتجزون في ليبيا من قبل السيد حفتر منذ أكثر من شهرين”، وهذا “هذا غير مقبول”.

وأضاف تاياني في مقطع فيديو نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة: “لقد طلبنا من الحكومة الإيطالية التعبئة، لكن من الواضح أن الوزن السياسي لـ(وزير الخارجية لويجي) دي مايو وهذه الحكومة يساوي صفر”.

وتابع تاياني “لذلك، من خلال عريضة وقعت عليه مع زميلي (جوزيبي) ميلاتسو، طلبنا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التدخل”، لكن “يبدو أنه هو الآخر لم يفعل كثيراً، وهذا أمر خطير للغاية”، واختتم بالقول “أنا أصر على وجوب أن تتحرك أوروبا لتعيد 18 عاملاً أوروبيًا مسجونين ظلماً في ليبيا، الى عائلاتهم”.