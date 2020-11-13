إيطاليا: أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و550 ضحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، هناك أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وكذلك 550 ضحية جديدة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “سجلت اليوم 40902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا”، وأنه “منذ يوم أمس، تم تسجيل 550 حالة وفاة أخرى، ليرتفع الإجمالي للضحايا إلى 44139 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 254908 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى”، كما “تم قبول 3230 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “بزيادة بمجموع 60 شخصاً”.