إيطاليا: إعلان مقاطعتي كامبانيا وتوسكانا مناطق حمراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية ضم مقاطعتي كامبانيا (حنوب) وتوسكانا (وسط) الى المناطق الحمراء من ناحية انتشار وباء كوفيد 19 فيها.

وقالت مصادر من وزارة الصحة إن “الوزير روبرتو سبيرانتسا، سيوقع مرسومًا جديدًا هذا المساء، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مع تحديث مناطق توزيع نطاقات الخطر من حيث انتشار كوفيد 19 الثلاثة”.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه “فضلا عن إضافة مقاطعتي كامبانيا وتوسكانا للمناطق الحمراء، ستضاف أقاليم إميليا رومانيا (شمال)، فريولي فينيتسيا جوليا (شمال) وماركي (وسط)، الى المناطق البرتقالية”.