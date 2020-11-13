سالفيني: غرق المهاجرين نتيجة سياسة الموانئ المفتوحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني أن حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط يأتي نتيجة سياسة الموانئ المفتوحة التي تتبناها الحكومة.

وأضاف سكرتير الرابطة في تصريحات متلفزة الجمعة، معلقًا على صور آخر حادث غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الليبي، أنه “خلال أدائي مهام منصبي، أدت عمليات سيطرتنا على تدفقات الهجرة إلى خفض نسبة هذه المآسي إلى النصف”.

وعاد سالفيني الى طرح معادلته القائلة بأن “كلما قل عدد الأشخاص المغادرين على متن القوارب، كلما انخفض عدد الموتى”. واختتم بالقول: “لكن مع سياسة الموانئ المفتوحة، من الواضح أن تكون هذه هي النتائج أيضًا”.