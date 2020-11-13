سيناتور إيطالي يدعو لعدم نسيان الضحايا الأبرياء لهجوم باتاكلان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور إيطالي معارض الى عدم نسيان الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جرّاء الهجوم الإرهابي على مسرح باتاكلان في العاصمة الفرنسية باريس قبل خمس سنوات.

وكتب عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة روبرتو كالديرولي، على صفحته في (فيسبوك) الجمعة، أنه “قبل خمس سنوات وقع 11 أيلول/سبتمبر أوروبي حقيقي”، وذلك “ليلة المجزرة الإسلامية في باريس عندما ذبح مهاجمو تنظيم (داعش) الإسلاميون، مئات المواطنين العزل في مسرح باتاكلان وفي مناطق أخرى من الحياة الليلية الباريسية”.

وأشار نائب رئيس مجلس الشيوخ، الى أنه “إضافة إلى ذلك، كانت هناك محاولة فاشلة لارتكاب مجزرة خارج ملعب باريس الدولي خلال مباراة فرنسا وألمانيا لكرة القدم”.

وأكد كالديرولي القول: “تبقى دماء وأهوال مذبحة باتاكلان، الصورة الأكثر دموية لتلك المجزرة التي لا يمكننا ولا يجب علينا أن ننساها”. واختتم “وبشكل خاص في هذه الأيام، مع عودة الهجمات الإسلامية في باريس وفرنسا”.