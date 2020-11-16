المفوضية الاوروبية: الاولوية التوصل لاتفاق جيد مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن أولويتها هي التوصل إلى اتفاق جيد مع بريطانيا لترتيب العلاقات الثنائية بعد خروج الأخيرة من الاتحاد (بريكست)، حتى لو استغرق الأمر مدة تتجاوز الآجال المحددة لذلك.

يأتي هذا الموقف تزامناً مع انطلاق الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين الأوروبي والبريطاني اليوم في بروكسل والتي يُفترض أن تؤدي لاتفاق يُصار للمصادقة عليه ليصبح نافذاً بداية العام القادم.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة طيلة الأسبوع الحالي. وتحدث رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه عن “التصميم للتوصل إلى اتفاق”، مضيفا في تغريدة “نتحلى بالصبر والهدوء”.

هذا وتؤكد المفوضية الأوروبية عدم حدوث أي تقدم حتى الآن بين الطرفين الأوروبي والبريطاني في المواضيع الشائكة والمتعلقة بالصيد، معايير التبادل التجاري وحوكمة الاتفاق وحل الخلافات.

وتبدي بروكسل تحفظاً شديداً على السيناريوهات المحتملة في حال نفذ الوقت ولم تتمكن البرلمانات المعنية من المصادقة على الاتفاق المقبل، حيث قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “نحن بصدد التفاوض ولا نريد التكهن”.

لكن الجهاز التنفيذي الأوروبي يؤكد أن السيناريو “البديل” المطروح حالياً على الطاولة هو عدم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن انه أصدر العديد من المقترحات والتوصيات الموجهة لحكومات وهيئات وشركات الدول الأعضاء للتعامل مع الأمر لو حدث بالفعل.

يذكر أن المؤسسات الأوروبية أقرت ضمن إطار الموازنة القادمة المتعددة السنوات 2021-2027، مبلغ يصل إلى 5 مليار يورو للتعامل مع تداعيات خروج بريطانيا عملياً من الاتحاد بحلول بداية العام القادم.