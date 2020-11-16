متحدث أوروبي: مستاؤون من التصرفات التركية الأخيرة بشمال قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن استياء الاتحاد الأوروبي من التصرفات التركية الأخيرة في جزيرة قبرص، مشيراً إلى أنها تزيد من أجواء عدم الثقة والتوتر بين عواصم الدول الأعضاء وأنقرة.

جاء هذا الموقف في معرض تعليق بيتر ستانو، على قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة فاروشا، المنتجع الساحلي المتنازع عليه في الجزيرة، في ذكرى تأسيس “جمهورية شمال قبرص”، غير المعترف بها دوليا سوى من السلطات في أنقرة.

ويرى الأوروبيون أن التصرف الأخير لأردوغان، يضاف إلى العديد من “الاستفزازات التركية” تجاه اليونان وقبرص وعموم الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث “يجب عكس هذا التوجه على وجه السرعة”، وفق المتحدث باسم المفوضية.

وأعاد ستانو التذكير بموقف بوريل بشأن التطورات الأخيرة، وقال: “رسالتنا واضحة لا بديل عن تسوية شاملة لمشكلة قبرص على أساس القرارات الدولية رقم 550 و789”.

يذكر أن قادة الاتحاد قد أكدوا أنهم سيعودون لمعاينة التصرفات التركية في شرق المتوسط وجزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974، خلال قمتهم القادمة المقررة في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم لاتخاذ ما يلزم من قرارات، آملين في أن تعدل تركيا من تصرفاتها حتى ذلك الحين.