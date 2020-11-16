أطباء بلا حدود: الصغير جوزيف لم يكن ضحية البحر بل تخلي إيطاليا عن الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الصغير جوزيف، الرضيع الذي قضى بحراً مع 6 أشخاص آخرين في حادث غرق قارب مهاجرين الخميس الماضي، بأنه لم يكن ضحية البحر، بل تخلي إيطاليا والاتحاد الأوروبي عن عمليات الإنقاذ.

وردت المنظمة غير الحكومية على تغريدة لنواب من الحزب الديمقراطي، شريك حكومة الائتلاف مع حركة خمس نجوم، بالقول: “ألا تريدون أن تكونوا متواطئين في هذا الرعب؟ تأكدوا إذن من عودة إيطاليا الى تنسيق عمليات الإنقاذ وإطلاق سفن المنظمات الإنسانية لتعاود نشاطها”.

وتابعت أطباء بلا حدود، أنه “لم يكن البحر هو السبب، فقد حظرت الحكومة الإيطالية بدعم من الاتحاد الأوروبي عمليات الإنقاذ البحري على طول طريق الهجرة الأكثر دموية في العالم”.

وكانت التغريدة التي حُذفت لاحقاً، مرفقة بصورة التابوت الأبيض للصغير جوزيف قبل مواراته الثرى بمقبرة المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الصقلية، والتي كان قد نشرها رئيس البلدية توتوه مارتيلو، مع عبارة “سامحنا يا جوزيف”، تحمل الرسالة التالية: “لقد حمل البحر بعيدا، أحلامك الصغيرة أيضا، فسامحنا إذا كنا قد فشلنا في حمايتك”.