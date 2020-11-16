مدير منظمة الصحة العالمية: اللقاح وحده لا يكفي لهزيمة الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من مغبة التفاؤل المفرط باللقاحات، مشيراً إلى أنها لن تكفي وحدها من أجل هزيمة وباء كوفيد-19.

وأشار تيدروس غيبريسوس، في تصريحات له اليوم بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، إلى أن اللقاحات يجب أن تأتي لتكمل وسائل أخرى لا أن تحل محلها.

وتحاول منظمة الصحة العالمية، الحد مما تسميه ظاهرة “الآمال المفرطة” تجاه اللقاحات المعلنة للقضاء على كوفيد-19، خاصة وأن الكميات المتوفرة ستكون محدودة في البداية، وبالتالي لا يمكن إعطاء الجرعات للجميع.

ويؤكد المدير العام للمنظمة على ضرورة إعطاء اللقاحات لمجموعات بعينها، أي للطواقم الطبية، كبار السن و هؤلاء الذين لديهم عوامل خطر إضافية، وقال: “نأمل أن يؤدي هذا إلى خفض معدل الوفيات وتخفيف العبء الواقع على الأنظمة الصحية”.

وناشد المسؤول الأممي دول العالم عدم التخلي بسرعة وبشكل مبكر عن الإجراءات الوقائية لضبط تفشي الوباء، منبهاً إلى ضرورة الاستمرار في إجراء الفحوصات وتتبع المصابين ومخالطيهم.

وكانت عدة شركات تصنيع دوائية قد أعلنت عن لقاحات تزيد فعاليتها عن 90% ما أنعش الآمال بقرب انتهاء الوباء والعودة للحياة الطبيعية.