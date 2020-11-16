الخارجية الايطالية تعلن اطلاق المرحلة الاولى لاستراتيجية الهجرة في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعلنت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الاثنين عن اطلاق “المرحلة الاولى” لاستراتيجيتها بمجال الهجرة في السودان، عبر مساهمة أولية قدرها 1.5 مليون يورو من صندوق الهجرة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت الى أن اطلاق المرحلة الاولى للاستراتيجية الجديدة للهجرة في السودان يأتي كمتابعة لزيارة نائبة الوزير إيمانويلا ديل ري الاخيرة إلى الخرطوم..

وأفادت بأن المنظمات الدولية الثلاث ستعمل وفق الاهداف المعلنة من الخارجية الايطالية التي تركز على ثلاثة محاور هي: المساعدة الإنسانية والتعايش السلمي وتعزيز التنمية. وذكرت أن المنظمات الثلاث ستكون قادرة على تنفيذ مشاريع متكاملة لصالح المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المحلية، ولا سيما في ولايات شرق السودان، الأكثر تعرضًا لتدفقات الهجرة، وبالقرب من مخيم “الشجراب” بولاية كسلا.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اعلنت أنها تعمل مع السلطات في السودان من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة لآلاف اللاجئين من إثيوبيا، ممن فروا عبر الحدود بعد اندلاع الصراع المسلح بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم تيغراي.