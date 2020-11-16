مستوطنون يعرقلون جولة لرؤساء بعثات دبلوماسية أوروبية بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- عرقل مستوطنون إسرائيليون زيارة احتجاجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية إلى الموقع المنوي إقامة مستوطنة “جفعات هامماتوس” الإسرائيلية عليه في القدس الشرقية.

ووصل رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى موقع المستوطنة في بلدة بيت صفافا في القدس الشرقية حيث كان العشرات من المستوطنين الإسرائيليين بانتظارهم.

ولوح المستوطنون بالاعلام الإسرائيلية وهتفوا “عودوا إلى اوروبا” قبل أن يمنعوا مؤتمرا صحفيا للقناصل العامين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية.

وجدد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي رفضهم للاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعوا إلى تراجع إسرائيل عن الاستيطان.

وكانت وزارة البناء والاسكان الإسرائيلية نشرت أمس مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة “جفعات هاماتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا.