ايطاليا تنتقد اعلان بولندا وهنغاريا استخدام الفيتو ضد الميزانية الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إننقد وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الايطالية فينشينتسو أميندولا اعلان كل من بولندا وهنغاريا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد ميزانية 2021-2027 الاوروبية وصندوق التعافي احتجاجا على ربط حصول الدول الاعضاء على الموارد المالية الاوروبية باحترام سيادة القانون.

ورأى اميندولا في تغريدة مساء الاثنين أن “حق النقض سلطة عفا عليها الزمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي ومضرة لمن يمارسها. فإما أن تعمل أوروبا الموحدة كقوة عظمى للحقوق والقيم، أو ستخسر الدول فرادى المنافسة في الساحة العالمية”.

وجدد المسؤول الايطالي دعم حكومة بلاده للوساطة الألمانية، وقال “لا يوجد وقت لتضيعه في اقرار الميزانية وصندوق التعاقي الاوروبي”، والذي يتطلب اجماع الدول الـ27 الاعضاء في التكتل الموحد.