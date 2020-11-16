ايطاليا: 504 ضحية جديدة لـ كوفيد-19 والاصابات اليومية بالفيروس 27 الفا و354

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الاثنين عن 504 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، بينما تم تسجيل 27 الفا و354 اصابة جديدة بالفيروس.

وعلى الرغم من أن البيانات تفيد بتراجع الاصابات مقارنة بتلك المعلنة مساء أمس (33 ألفا و979 اصابة بالفيروس) الا أنه تم اجراء اختبارات اقل للكشف عن الفيروس (152 ألفا و663 اختبار مقابل 195 ألفا و275 )

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة الى 3 آلاف و492، بعد أن انضم اليهم بين أمس واليوم 70 مريضا جديدا (المرضى الجدد أمس كانوا 116). العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 32 ألفا 536 مريضا، بعد استقبال 489 مريضا جديدا بالجائحة.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 45 ألفا و733 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 420 ألفا و810، بعد أن تماثل 9 آلاف و376 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة حاليا يقدر بـ 712 ألفا و490 شخصا.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ مليون و205 آلاف و881 شخص.