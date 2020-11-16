ايطاليا، مرحبة بنتائج الحوار السياسي الليبي: المسار لا يزال طويلا وشاقا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزارة الخارجية الايطالية في بيان مساء الاثنين بـ”التطور الايجابي”، قرارات منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تضمنت تحديد “خارطة طريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق البلاد، ومكلفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 “.

واضافت في بيان “مع ذلك، لا يزال مسار انجاح الانتقال (السياسي) الليبي طويلًا وشاقا”، مع انطلاق الاجتماع الافتراضي القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ورأت الخارجية أنه “من الاهمية بمكان الآن مرافقة ودعم التطورات التي تم تسجيلها في المجال السياسي بمنتدى الحوار تطورات مماثلة في مجال الأمن، تماشياً مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة”.

وقالت “في ضوء هذه النتائج الجديدة، تؤكد إيطاليا بقناعة دعمها الكامل للحوار الليبي الداخلي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتتمنى أن يتصرف جميع ممثلي الشعب الليبي بشجاعة وبُعد نظر، من أجل مصلحة وطنهم”.

ورأت الخارجية الايطالية أنه على المجتمع الدولي “الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من انشائها عبر هذا المسار (السياسي) الذي من شأنه أن يكون حاسما لبلدهم”

كما تقدمت الخارجية الايطالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و الممثلة الخاصة بالانابة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز بـ”التهنئة” على “القيادة التي تمكنت من خلالها من تعزيز وتوجيه عمل منتدى الحوار السياسي” في تونس.