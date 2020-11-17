الاتحاد الأوروبي: تفاؤل بتعاون أكثر فاعلية مع واشنطن في السياسة الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإمكانية العودة لبناء شراكة قوية مبنية على الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بإداراتها الجديدة، مشيراً إلى أن مسؤوليه بدأوا بالفعل اتصالات أولية مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويأمل الأوروبيون في أي ينجح بايدن في طي صفحة سلفه دونالد ترامب، والذي شهدت العلاقات بين بروكسل وواشنطن في ظل إدارته توتراً وتراجعاً ملحوظين، خاصة في ملفات السياسة الخارجية والتجارة.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي جاهز لتعميق شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف ملفات السياسة الخارجية ومنها ايران، روسيا، الشرق الأوسط والتوتر في شرق المتوسط.

وأشار بيتر ستانو، في تصريحات له اليوم، إلى أن بروكسل وواشنطن حصلتا في الماضي على نتائج أفضل عندما تعاونتا على الساحة الدولية.

ويأتي كلام ستانو، تزامناً مع نشر كل من وزيري الخارجية الألماني والفرنسي مقالاً في صحيفة لوموند الفرنسية، عبرا فيه عن رغبتهما بالتوصل لمقاربة أوروبية – أمريكية مشتركة للتعامل مع كل من ايران وتركيا، حيث “هناك أمل في أن تعمد الإدارة الأمريكية الجديدة في تغير منهجها الحالي تجاه طهران”، وفق المتحدث.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي جاهز للتعاون والحوار مع الإدارة الجديدة لتحقيق المصالح والنهوض بالتحديات المشتركة، مذكراً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يؤمنان بالقيم نفسها ويمتلكان نظماً سياسية متماثلة.

لكن المتحدث فضل الحذر وعدم التكهن بأي سيناريوهات مستقبلية سواء كان الأمر يتعلق بتصرفات الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة.

هذا ويشعر الأوروبيون، حسب مصادرهم، بقلق شديد من إمكانية قيام الإدارة الأمريكية الحالية بتحرك “عدواني” إضافي تجاه ايران.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماع لهم عبر دائرة فيديو مغلقة بعد يومين، آفاق علاقاتهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة.