مصدر أوروبي: الوقت لم يحن بعد لاتخاذ أي إجراء بشأن إثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر مصدر أوروبي مطلع أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ أي أجراء من قبل الاتحاد تجاه أثيوبيا على خلفية العنف في إقليم تيغراي ( شمال البلاد).

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، الى أن الاتحاد يدعم مقترحات الوساطة الإقليمية القائمة حالياً لحل الصراع بين الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا والسلطات في إقليم تيغراي، حيث “لا زالت الفرصة سانحة لحل الأمر إقليمياً، ولكننا نتابع الوضع عن كثب”، حسب تعبيره.

لكن المصدر أكد أن بروكسل تتابع عن كثب وبقلق ما يجري حالياً في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوروبيين أخذوا علماً بالتقارير الدولية التي تحدثت عن العنف والانتهاكات ضد المدنيين هناك.

أما بما يخص الشق الإنساني من الأزمة، فأثنى المصدر، باسم الأوروبيين، على الجهود التي تبذلها السلطات السودانية للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين من أثيوبيا إلى أراضيها.

وترى بروكسل أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قادر على التعامل مع الأزمة، “أما الحديث عن إمكانية وصول المهاجرين إلى أوروبا على خلفية ما يحدث أثيوبيا، فلا زال الوقت مبكراً على ذلك”، كما قال.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من التداعيات الأمنية والجيوساسية والإنسانية الناتجة عن الصراع في أثيوبيا.

يذكر أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعهم الافتراضي بعد غد عدة مسائل تتعلق بالتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتعزيز التعددية.

كما سيناقش وزراء خارجية الدول الـ 27 مواضيع تتعلق بالأوضاع في أفغانستان، ناغورنو كاراباخ، شرق المتوسط وأثيوبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.