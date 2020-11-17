شقيقة الأب باولو دالوليو تطلب الحقيقة حول مصيره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نداء لأجل “الحقيقة”، أطلقته شقيقة الأب باولو دالوليو، الكاهن اليسوعي الذي اختُطف في 29 تموز/يوليو 2013 أثناء تواجده في الرقة، شمال سورية.

هذا وقد أصبحت الرقة في العام التالي عاصمة دولة “الخلافة” المزعومة لأبو بكر البغدادي، والتي تم تحريرها في نهاية عام 2017. ولم ترد أنباء عن الأب دالوليو، الذي يصادف عيد ميلاده السادس والستين اليوم، منذ أكثر من سبع سنوات.

وبهذا الصدد، قالت فرانشيسكا دالوليو، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، أنها لم تفقد “الأمل أبدًا، وأنا أطلب الحقيقة”، مبينة أن معركتها من أجل “الحقيقة” مستمرة بلا هوادة منذ سبع سنوات.

وقد طلبت فرانشيسكا مع إخوتها في تموز/يوليو العام الماضي، “شفافية أكبر” حول مصير شقيقها، مذكرة بكيف أن “باولو ندد بقضايا تتعلق بالحرب والأسلحة وأشياء مهمة أخرى، وكان من الممكن أن يكون قد تورط بذلك في لعبة أكبر منه”.

وتابعت فرانشيسكا: “أطلب اليوم الحقيقة، ليس لباولو فقط، لأنني أيضًا قريبة جدًا من عائلات آلاف السوريين المختفين، من الأشخاص الذين قتلوا أو اتخذوا أسرى ولا يُعرف أي شيء عنهم”، مبينة أن “أفكارنا تتجه إلى المحاكمة التي جرت في كوبلنز بألمانيا ضد نظام الأسد، والتي تسلط الضوء على مواقف لا تعقل”.

وأشارت شقيقة الكاهن اليسوعي الى “الحاجة إلى التزام من جانب المجتمع الدولي لإلقاء الضوء على القضية، فلماذا تُنسى سورية وقد تم ذلك من أجل سربرنيتسا؟”، في إشارة الى المذبحة أو الإبادة الجماعية التي شهدتها البوسنة والهرسك في الفترة من 11 ـ 22 تموز/يوليو عام 1995 خلال الحرب التي دارت بين البلدين، وتُعد أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية, وفقا لويكيبيديا.

ثم استشهدت فرانشيسكا بعبارة تحملها في قلبها، “لا تنطبق على قضية أخي فقط، بل تنطبق دائمًا، ففي كل مرة نتخلى فيها عن البحث عن الحقيقة، نتعاقد على دين يُدفع عاجلاً أم آجلاً”، مشددة على “الحاجة للبحث عن الحقيقة”.

وقالت شقيقة الأب باولو بوضوح إنها لا تريد “الدخول في الجدل، لأنه أمر عقيم”. واختتمت بالرد على سؤال عما يُبقي أملها حيا؟ بالقول: “أي شيء، حتى الشائعات حول الإفراج عن أوستن تايس، الصحفي الأمريكي المعتقل في سورية منذ أكثر من ثماني سنوات”.