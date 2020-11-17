لامورجيزي: فائض كبير للمهاجرين بمراكز الإعادة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن أعداد المهاجرين أصبحت كبيرة في مراكز الإعادة، ونحن في إطار البحث عن مراكز أخرى لتوزيعهم عليها.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، في إطار دراسة التعديلات على المرسوم الأمني لسلفها ماتيو سالفيني، أنه “من الضروري أن تكون مراكز الإعادة (CPR) كأبواب دوارة”، حيث “يجب على المهاجرين البقاء فيها لفترة قصيرة قبل إعادتهم إلى اوطانهم، والسماح للوافدين الجدد الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا، بان يحلوا محلهم في المركز”.

وأوضحت وزيرة الداخلية، أن “الإقامة المطولة التي تصل الى 180 يومًا، أدت الى وقف إمكانية إدخال أشخاص آخرين ممن لا يحق لهم البقاء في إيطاليا، الى الـ(CPR)”، لذلك “نحاول تحديد مراكز أخرى، بالاتفاق مع حكام الأقاليم، ونقوم بإجراء مسح على المقاطعات لمعرفة مدى استعدادها”.

في سياق آخر، ذكرت الوزيرة أن “لدينا حاليًا 5 سفن للحجر الصحي للمهاجرين، تنتشر على طول ساحل صقلية”، واختتمت بالقول إن “على متن هذه السفن، هناك 2730 شخصًا”.