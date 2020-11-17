ايطاليا: 731 وفاة جديدة و أكثر 32 الف اصابة بـ كوفيد-19 خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء عن 731 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء وباء كوفيد-19، بينما تم تسجيل 32 الفا و191 اصابة جديدة بالفيروس.

وتعتبر الوفيات المعلنة اليوم الاعلى منذ تفشي الموجة الثانية للفيروس في البلاد بعد نهاية فصل الصيف.

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة الى 3 آلاف و612، بعد أن انضم اليهم بين أمس واليوم 120 مريضا جديدا (المرضى الجدد أمس كانوا 70). العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 33 ألفا 74 مريضا، بعد استقبال 538 مريضا جديدا بالجائحة.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 46 ألفا و464 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 457 ألفا و798، بعد أن تماثل 15 ألفا و434 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة حاليا يقدر بـ 733 ألفا و810 شخصا.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ مليون و238 آلاف و72 شخص.

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