السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقة مع إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عودة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بعد أشهر من القطيعة.

وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ، في تغريدة على تويتر ” على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في شهر ايار/مايو الماضي وقف العلاقات مع إسرائيل إثر قرار الأخيرة ضم أراضي بالضفة الغربية.