نتنياهو وريفلين تحادثا هاتفيا مع بايدن لتهنئته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تحادث الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتهنئة بالفوز بالانتخابات.

وقال ريفلين في بيان “تحدثت مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتهنئته ، قلت له إنك كصديق قديم لإسرائيل تعرف أن صداقتنا قائمة على قيم تتجاوز السياسة الحزبية. ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة تحت قيادته ملتزمة بأمننا ونجاحنا”.

ومن جهته، قال مكتب نتنياهو في بيان ” أجرى رئيس الوزراء هذا المساء اتصالا هاتفيا دافئا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي أكد خلاله التزامه العميق بدولة إسرائيل وبأمنها. وقال رئيس الوزراء نتنياهو إن العلاقات الخاصة لتي تسود بين إسرائيل والولايات المتحدة تعد حجر أساس في أمن إسرائيل وسياستها”.

واضاف “اتفق الاثنان على الالتقاء قريبا من أجل بحث القضايا الراهنة الكثيرة وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التحالف المتين بين البلدين”.