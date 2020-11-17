ترحيب برلماني ايطالي باعلان السلطة الفلسطينية استئناف العلاقة مع اسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو باعلان السلطة الفلسطينية استئناف العلاقات مع السلطات الاسرائيلية.

وكتب فاسينو، القيادي في الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الايطالي الحاكم في تغريدة على موقع (تويتر): “الفلسطينيون يعلنون استئناف العلاقات مع إسرائيل. انه قرار صائب وسديد”.

وأضاف “الاتفاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية ترسم سيناريو جديدًا يتطلب مبادرة فلسطينية لاستئناف مسار عملية السلام تقود إلى حل الشعبين والدولتين”.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) حسين الشيخ، قد غرد قائلا: “على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في شهر ايار/مايو الماضي وقف العلاقات مع إسرائيل إثر قرار الأخيرة ضم أراضي بالضفة الغربية.