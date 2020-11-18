ناشط إنساني إيطالي يتهم فرونتكس بانتهاك حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وجه ناشط إنساني إيطالي اصبع الاتهام نحو وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، بانتهاك حقوق الإنسان.

وكتب لوكا كازاريني من منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية، على مدونة (تويتر) الأربعاء، “معذرة، لكن هل تعلم (فرونتكس) أنها بوسائلها الجوية نشطت أيضًا في تنسيق وقف وإعادة أكثر من 11 ألف امرأة ورجل وطفل الى ليبيا منذ بداية العام؟”.

وأرفق كازاريني تغريدته بتصريح تفيد (فرونتكس) فيه بأنها “نشطة في مكافحة الجريمة عبر الحدود. نحن نشارك بانتظام في العمليات الأوروبية والدولية ضد الاتجار بالبشر، تجارة المخدرات والأسلحة والأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية”.

وخلص الناشط الإنساني متسائلا إن “كانت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تندرج ضمن واجباتها؟”، أي الوكالة الأوروبية.