عالم فيروسات إيطالي: الإجراءات الحالية لن تقلل حالات العدوى كثيرًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم فيروسات إيطالي إن الإجراءات الوقائية المفروضة من قبل الحكومة حالياً، لن تؤدي الى تقليل انتشار العدوى كثيرًا.

واضاف مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي، في تصريحات إذاعية، الأربعاء، أن “منحنى العدوى استقر تقريبا، لكننا نحتاج إلى معرفة المدة المتبقية، لأن هذه المستويات غير مقبولة”.

وأوضح أن “كل هذا يتوقف على الإجراءات التقييدية، فإذا قاموا بتمديد فترتها سيهبط مؤشر (RT) الخاص بمستوى العدوى”، ومع ذلك “لا أعتقد أنه مع التدابير الحالية السارية المفعول، سيهبط المؤشر إلى قيمة تتراوح بين 0.3 – 0.4 كتلك التي كانت لدينا في نهاية حالة الإغلاق”.

وتابع: “في رأيي، لن تنخفض ​​العدوى كثيرًا، بل سنمضي فترة عيد الميلاد مع عدد حالات مساوٍ لهذا الحالي، وبعد ذلك ستكون لدينا ثلاثة أشهر من الشتاء المقبل، وعند نقطة معينة يجب اتخاذ قرار حول تطبيق تدابير أكثر فعالية”.