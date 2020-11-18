سفير إيطاليا لدى الإمارات: خطأ في نقل كلمات دي مايو عن أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أقر السفير الإيطالي في أبوظبي نيكولا لينر، بأنه حدث خطأ في نقل وسائل إعلام لكلمات وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو عن شركة الإتحاد الإماراتية للطيران والناقل الإيطالي السابق (أليتاليا).

وأوضح الدبلوماسي الإيطالي أنه “فيما يتعلق بما ورد صباح اليوم في مقال على صحيفة (إل فاتّو كوتيديانو) بعنوان “الاتحاد، وعد دي مايو ان الحكومة لن تكون طرفاً مدنياً”، تجدر الإشارة إلى أنه في التصريحات المنقولة يوجد خطأ في النسخ فيما يتعلق بملاحظاتي، وهو خطأ أتحمل مسؤوليته كاملة”.

وأضاف لينر في بيان صحفي الأربعاء، أن “هذه أخطاء تحدث أحيانًا. في الواقع، قدم الوزير ملاحظة مختلفة، حيث أعاد تأكيد الصداقة مع الإمارات، لكنه أضاف أن أي تقييم حول احتمال إنشاء طرف مدني في إليتاليا سيؤخذ من قبل الحكومة على أساس تطورات المحادثات بين الناقل الإيطالي السابق والاتحاد للطيران”.

وخلص الفير لينر الى القول إنه “الوزير دي مايو، ذكّر المحاورين الإماراتيين بأن هناك فصل بين السلطات في إيطاليا”.