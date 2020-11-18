نتنياهو يتوعد سورية وايران: من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سورية وإيران بدفع الثمن باهظا إذا ما تم الاعتداء على إسرائيل.

وقال نتنياهو إن “سلاح الجو ضرب فجر اليوم أهدافا مهمة تابعة لفيلق القدس الإيراني في سورية”، كما “ضرب أهدافا تابعة للجيش السوري ايضاً”.

واضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن “هذه هي السياسة الواضحة التي اقودها منذ سنوات. لن نسمح بتموضع عسكري إيراني ضدنا في سورية ولن نسمح باي محاولة للاعتداء علينا من الأراضي السورية. من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ضرب أهداف في سورية ردا على وضع عبوات ناسفة قرب الحدود الإسرائيلية – السورية.