عالم فيروسات إيطالي: خلاف غير قابل للتفسير حول لقاح كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – استغرب عالم فيروسات إيطالي من الخلاف غير قابل للتفسير، الدائر حول لقاح كوفيد 19، قائلا إن على الجميع أن يتلقونه.

وحذر عالم الفيروسات وأستاذ جامعة سان رافاييلي في ميلانو، روبيرتو بوريوني، بعد البيانات الجديدة لشركتي (Pfizer/BioNtech)، وكذلك بعد مسح (Ipsos) الذي كشف مخاوف الإيطاليين بشأن التطعيم، قائلا أن هذا الأخير “لا يعني أن يكون المرء محميًا بنسبة 100٪، بل على العكس، إنه مهدد بالإصابة بمرض خطير”.

وأوضح الأكاديمي في تصريحات لموقع “حقائق طبية” الأربعاء، أنه “لكي يكون المرء آمنًا، سيكون من الضروري أن يتم تطعيم الجميع عندما يتوفر اللقاح المنتج ضد وباء كوفيد 19″، وأردف “يبدو موقف السكان في إيطاليا ارتيابيا للغاية ولسبب غير مفهوم”، مبينا أنه “سيكون من الضروري فعل شيء والبدء بالتفكير فيه من الآن”.