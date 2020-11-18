إيطاليا: 34283 إصابة و753 حالة وفاة جديدة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، “هناك 34283 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد”، منذ يوم أمس.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس، تسجيل 753 حالة وفاة أخرى”، وبذلك “يرتفع العدد الإجمالي للضحايا الى 47,217 شخصاً منذ بدء حالة الطوارئ”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 234,834 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “يوجد حاليا 3670 مريضا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “بزيادة بمجموع 58 حالة”.