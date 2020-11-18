وزير دفاع إيطاليا يبحث وسكرتير ناتو قرار أمريكا تقليص حضورها بأفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أجرى وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني اتصالاً هاتفياً بأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد قرار الولايات المتحدة تقليص حضورها العسكري في أفغانستان.

وقال الوزير غويريني جلسة استماع بمقر مجلس النواب قصر (مونتي تشيتّوريو)، أمام لجنة الدفاع المشتركة في البرلمان بشقيه “أغتنم هذه الفرصة لأذكر بالقرار أو الإشعار الأمريكي، الذي أُبلغنا به مسبقًا أمس، وكان موضوع حديثي هذا الصباح مع أمين عام حلف ناتو ينس ستولتنبرغ، بشأن قرار أمريكا تقليص وجود قواتها في أفغانستان والعراق”.

وتابع: “لقد أجرينا مناقشة وتشاطرنا بعض التقييمات بشأن هذا القرار”، مبينا انه “كما تعلمون، فإن الموقف الإيطالي يلخص في شعار “معاً في الداخل، معاً في الخارج، نصلح الأمور معاً”، فـ”لقد وصلنا إلى هناك معًا، سنغادر معًا وسنقرر معًا”.

وأشار وزير الدفاع الى أنه “من محادثة هذا الصباح وتلك التي أجريناها أمس مع الشركاء الأمريكيين، وكذلك من التقييمات التي لفت انتباهنا إليها قائد القوات في أفغانستان، الجنرال ميلر، تلقينا تأكيدات بأن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الهياكل الحركات الفعلية على حالها”، وبشكل خاص “من ناحية الطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك اسناد الهياكل والأصول المقامة خارج أفغانستان، كالقاعدة الأمريكية في دولة قطر”.

وذكر وزير الدفاع، “لقد أبلغت محاوري أن إيطاليا تنوي البقاء ضمن المنظور الذي أبرزته سابقًا، أي أن تقرر معًا الخطوات التي يجب اتخاذها مع بعض النقاط الأساسية. أولا وقبل كل شيء، أمن وحداتنا الملتزمة هناك. والثاني هو التزامنا بأن نقرر معا”.

وأشار غويريني الى أن “الاجتماع الوزاري للناتو في شباط/فبراير، بعد تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة، سيكون اللحظة التي سيتعين على الحلف فيها تقييم موقفه في أفغانستان”. واختتم بالقول “سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيواصل المهمة وكيفية ذلك، أو المضي قدمًا في إنهاء المهمة في أفغانستان مع الانسحاب العام للوحدات المرابطة هناك”.