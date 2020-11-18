غويريني: الوباء يزيد التهديدات ولا مفر من التبعات على الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني إنه في ظل انتشار وباء كوفيد 19، تزداد مخاطر التهديدات ولا مفر من أن يكون لذلك تبعات على الأمن.

وأضاف الوزير غويريني جلسة استماع بمقر مجلس النواب قصر (مونتي تشيتّوريو)، أمام لجنة الدفاع المشتركة في البرلمان بشقيه، الأربعاء، أن “الصدمة التي أحدثها فيروس كوفيد ليست سوى أحد العوامل التي تساهم في جعل الوضع الدولي الذي يمثل تحديًا كبيرًا أكثر تعقيدًا”.

وأوضح وزير الدفاع أن “الوباء يؤدي في الواقع إلى تفاقم السياقات المعقدة أصلا من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية”، لذلك “نخاطر بأن نشهد زيادة في التهديدات وعدم الاستقرار، مع تداعيات لا مفر منها على أمننا”.

وذكر الوزير أنه “نجد أنفسنا في وضع جيوسياسي يتسم بتغيرات كبيرة، تتقاطع تطوراتها بشكل رئيسي في منطقة البحر المتوسط​​، مما يجعلها إطاراً من التعقيد المتزايد”، واختتم مبينا أن “ذلك يتضح ذلك من الوجود الملحوظ وبشكل متزايد، لجهات فاعلة من خارج المنطقة”.