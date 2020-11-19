إسرائيل: وحدة سرية إيرانية زرعت عبوات ناسفة بالجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كشف الجيش الإسرائيلي النقاب، اليوم الخميس، عن أن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني.

وقال الجيش في بيان إنه “في شهر آب/أغسطس الماضي رصدت قواتنا خلية إرهابيين قامت بزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي، بإيعاز إيراني، وقد تم إحباطها”.

وأضاف أنه “يوم اول من أمس تم الكشف عن حقل عبوات ناسفة تمكنت قواتنا من تحييدها وإبطالها”.

وأشار البيان إلى أن “الجيش الإسرائيلي يكشف اليوم أن الوحدة التي تقف وراء هذه المحاولات الإرهابية هي وحدة 840 في سورية – وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة”.